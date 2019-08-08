31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da kaybolan İsrail askerinin cesedi bulundu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da dün gece saatlerinde hakkında kayıp ihbarı verilen bir askerin bu sabah cesedine ulaşıldığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, 18 yaşındaki İsrail askerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında cesedine ulaşıldığını belirtti.
 
Ailesinin dün gece saatlerinde askerle iletişiminin koptuğunu aktaran Adraee, yapılan ilk incelemelere göre "vücudunda bıçak izlerine rastlanan askerin terörist bir saldırı sonucu öldüğünü" ifade etti.
 
Adraee ayrıca ordunun İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak soruşturma başlattığını açıkladı.
 
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. 
 
"Bu sabah tehlikeli bir bıçaklı saldırı haberi aldık." ifadesini kullanan Netanyahu, "saldırının" faillerinin arandığını belirtti. 

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ege'de korkutan deprem

Ege'de korkutan deprem

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

Bakan açıkladı: Süreç başladı, büyük bir lansman yapılacak

Bakan açıkladı: Süreç başladı, büyük bir lansman yapılacak

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Dünyada ender rastlanıyor... Çocuklar annelerinin soy ismini alıyor

Dünyada ender rastlanıyor... Çocuklar annelerinin soy ismini alıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA