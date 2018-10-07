Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 ölü
İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü, 1 İsrailli yaralandı.
- AA
İsrail Basın Ofisi'nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit'te bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Barkan adlı sanayi bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2'si kadın 3 kişinin yaralandığı, yaralılardan 2'sinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail güçleri saldırının nedeni ve kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Yerel basının görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberlerde, saldırının bölgedeki bir fabrikada çalışan ve 2 ay önce işten çıkarılan bir Filistinli tarafından düzenlendiği iddiasına yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.