Batı Şeria'da soykırımcı İsrail zulmü: Filistinlilerin evlerine baskın düzenlendi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Beyt Furik kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucunda 14 yaşındaki bir çocuğun omzundan vurularak yaralandığı aktarılırken, çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire şehrinde çıkan olaylar sırasında Filistinli gençlere gerçek mermiyle ateş açtığı ifade edildi.

Haberde, olaylar sırasında yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

LÜBNAN'DA İKİ EV HAVAYA UÇURULDU

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Kila beldesinde 2 evi patlayıcılarla yıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre sınır hattına yakın Kefer Kila'ya giren İsrail askerleri, 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) gece saatlerinde Sur kentinin doğusundaki Zıbkin beldesine saldırı düzenledi.

GAZZE'YE SALDIRI: 2 YARALI

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda iki Filistinliyi vurarak yaraladı, bölgenin çeşitli noktalarına hava saldırıları ve topçu bombardımanı gerçekleştirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Nur el-Makusi ile 20 yaşındaki Sabır Ebu Beyd, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin batısında yer alan El-Faluca bölgesinde İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail topçusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesinin çeşitli noktalarını bombaladığını, ayrıca İsrail ordusunun, kontrolündeki alanlara yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.

Tanıklara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Sikke Caddesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de İsrail topçuları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere bombardıman gerçekleştirirken, bir helikopterin de İsrail ordusunun çekildiği Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki alanlara ateş açtığı bildirildi.

Gazze'nin güneyinde ise İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un doğusunda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelere iki hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 465 Filistinli hayatını kaybetti, 1287 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve büyük yıkıma yol açtı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

EL HALİL'DE FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE BASKIN

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine dün başlattığı saldırılar bugün de sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Halil kentinin birçok mahallesine konuşlanan İsrail ordusu bölgeye takviye güçler gönderdi.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlere basın düzenledi ve arama yaptı, Filistinlileri açık alanda sorguya tabi tuttu.

El Halil'in güney mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bölge sakinlerinin hareketi neredeyse tamamen kısıtlandı.

İsrail ordusu, dün El Halil kentine "birkaç gün sürmesi beklenen" bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar başlatan İsrail, aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail ordusunun yanı sıra topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarıyla da karşı karşıya kaldı.

Ayrıca İsrail, bölgede yeni yasa dışı yerleşimler kurma kararı aldı. Saldırılardaki artış ve İsrail'in yerleşimci politikasındaki hızlanma, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik sıklaşan adımlar olarak yorumlandı.

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.