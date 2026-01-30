İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

Batı Şeria'da tarım arazileri hedefte: Siyonist İsraillilerden kimyasal saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden Siyonist İsrailliler, El Halil'de Filistinlilere ait tarım arazilerini kimyasal maddelerle tahrip etti. Aynı saatlerde Nablus'ta Filistinlilerin evleri silahlı saldırıya uğradı.

AA30 Ocak 2026 Cuma 00:26 - Güncelleme:
Batı Şeria'da tarım arazileri hedefte: Siyonist İsraillilerden kimyasal saldırı
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in Yata bölgesinde buğday ve arpa ekili tarım arazilerini kimyasal maddelerle tahrip etti.

Haberde, İsrailli saldırganların Filistinli Ali Muhammed Şenaran'a ait 8 dönümden fazla araziye kimyasal maddeler attığı, buğday ve arpa ekili alanların tamamen telef olduğu belirtildi.

FİLİSTİNLİLERE AİT EVLER, SİLAHLA TARANDI

Öte yandan silahlı İsraillilerin, Nablus'un Ras el-Ayn bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı belirtildi.

Ras el-Ayn'da Filistinlilere ait evlerin silahla tarandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

