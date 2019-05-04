Batı Şeria’da yabancı aktivistlere işgalci zulmü

Batı Şeria’nın El-Halil kentinin güney kesiminde Filistinlilere ait küçük yerleşim yerlerine giden toprak yolu düzenlemek için bir araya gelen onlarca aktivist, işgal güçlerinin baskınına uğradı. İsrail askerleri, yolun Oslo Anlaşması’na göre ‘C’ bölgesi içinde kaldığı ve kendi hakimiyetlerinde olduğunu iddia ederek onlarca yabancı aktivisti yaka paça gözaltına aldı. Etkinliğe katılan aktivistlerden Ashley Bord, Filistinlilere destek olmak için geldikleri Batı Şeria’da bölge sakinlerinin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının hakları olduğunu ancak İsrail’in bunu engellediğini ifade etti.