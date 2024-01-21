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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! Filistinlilerin evlerine saldırdılar

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bazı yerleşim birimlerine saldırarak işledikleri terörü sürdürdü.

AA21 Ocak 2024 Pazar 01:43 - Güncelleme:
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! Filistinlilerin evlerine saldırdılar
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Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırılarında maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli yaralandı.

Ramallah'ın doğusundaki Rammun Belde Belediye Başkanı İbrahim Süleyman, AA muhabirine, Yahudi yerleşimcilerin, beldedeki Filistinli çiftçilerin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerlerinin bir Filistinliyi de gözaltına aldığını kaydeden Süleyman, Yahudi yerleşimcilerin koyunlarını çalmak için 2 Filistinli ailenin yaşadığı binaya saldırdığını, bölge sakinlerinin hırsızlığı engellemeye çalıştığını aktardı.

Süleyman, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin gözü önünde bölgeye akın ettiğini ve sopalar kullandıklarını da ifade ederek, kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin beldenin toplamda 38 bin dönüm olan arazilerinin yaklaşık 25 bin dönümüne hakim olduğuna ve belde sakinlerinin nüfusunun yaklaşık 3 bin olduğuna işaret etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin Facebook sayfasında Yahudi yerleşimcilerin Rammun beldesindeki saldırılarında yaralanan ve yüzü kanlar içerisinde olan bir Filistinlinin videosuna yer verildi.

Videonun açıklamasında "Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Rammun beldesinde sömürgeci terör çetelerinin halka yönelik düzenlediği silahlı saldırıda yaralananlar oldu." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Konsey, Batı Şeria'nın güneyindeki Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin koruması altında, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta'daki Susiya köyünde hayvanlarını Filistinlilerin tarım arazilerinde ve verimli zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerinde otlattığını aktardı.

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