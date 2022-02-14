İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6003
  • EURO
    15,3879
  • ALTIN
    813.731
  • BIST100
    2001.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerden engelli Filistinliye saldırı
Dünya

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerden engelli Filistinliye saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimciler, bedensel engelli bir Filistinliye saldırdı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:32
ABONE OL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Burka beldesinin Vad Mahallesi'nde yaşandı.

Bir grup Yahudi yerleşimcinin Semir Seyf isimli bedensel engelli Filistinli gence sopayla saldırdığı aktarıldı.

Gencin, tedavisinin olay yerinde yapıldığı ifade edilirken, saldırının nasıl ve neden gerçekleştiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.