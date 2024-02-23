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Dünya

Batı Şeria'dan İşgalci İsrail'e protesto

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto edildi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Batı Şeria'dan İşgalci İsrail'e protesto
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Ramallah'taki Menera Meydanı'nda toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki açlık politikasını kınayan sloganlar attı, İsrail işgaline karşı "birlik çağrısında" bulundu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro üyesi Remzi Rabah gösteride yaptığı açıklamada, "Halkımız savaşın sonunda söz sahibi olacak ve tüm İsrail ve Amerikan projelerinden vazgeçecek." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda da bulunan Rabah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı sonrasına ilişkin planını kınayarak, "Bütün bu planlar başarısız olacak ve çözümler sahadaki direniş savaşçıları tarafından dayatılacak. Halkımız da hakkımızı ve milli projemizi hedef alan tüm İsrail projelerine karşı birlik olacak." diye konuştu.

- Netanyahu'nun savaş sonrası planı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son kabine toplantısında hükümete sunduğu, Gazze'de saldırıların ardından izleyeceği yol haritası, "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve UNRWA'nın kapatılmasını" içeriyor.

Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da "güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü" elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.

Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.

İsrail ayrıca Ramallah merkezli uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini, "terörü desteklemekle" suçlayarak, yol haritasındaki bu maddeyle Gazze yönetiminden uzaklaştırmayı amaçladığına işaret ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İşgalci İsrail
  • Gazze Saldırısı
  • Ramallah Protestosu

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