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Dünya

Batı Şeria'yı hedef gösterdi: İşgalci İsrail'den yeni bahane

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artıracaklarının işaretini verdi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Batı Şeria'yı hedef gösterdi: İşgalci İsrail'den yeni bahane
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Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, üst düzey askeri yetkililerle "durum değerlendirmesinde" bulundu.

Görüşmede Halevi, İsrail ordusunun Batı Şeria'da "olası saldırıları gerçekleştirebilecek kişileri yakalamak için gelecek günlerde önemli operasyonlara hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi.

Halevi ayrıca üst düzey askeri yetkililere Gazze Şeridi ve Lübnan'da saldırılara yeniden başlanmasına yönelik planlar hazırlaması talimatı verdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten sonra başta kuzey bölgeleri olmak üzere Batı Şeria'ya yönelik saldırı ve baskınlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 843 Filistinli hayatını kaybetti.

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