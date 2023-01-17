Batı Trakya Türk Federasyonu'ndan Miçotakis'e tepki: Gerekirse yine sokaklara çıkarız

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamada, Miçotakis'in iki günlük Batı Trakya ziyaretine tepki gösterildi.

Açıklamada, Miçotakis'in ziyaretinde, Türk toplumunun varlığının inkar edildiği ve azınlığın yaşadığı hak ihlallerinin yok sayıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, Batı Trakya Türk azınlığının 29 Ocak 1988'de hak arayışı için meydanlara indikten sonra Batı Trakya'da yasalar önünde eşitlik politikasının uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Habipoğlu, "Gerçek eşitlik, bölgede yaşayan iki halktan biri olan bizlerin eğitim ve dini özerkliğimizin devlet tarafından iade edilmesi ile olur. Gerekirse eğitim ve dini özerkliğimizin iadesi için yine sokaklara çıkarız. Miçotakis'in bahsettiği Batı Trakya'da 'birlikte barış içinde bir yaşam' toplumumuzun sabrının neticesinde başarılmıştır." ifadesini kullandı.

Miçotakis'in Batı Trakya ziyaretinde Türk toplumunun yok saydığını kaydeden Habipoğlu, Başbakanın Gümülcine ve Dedeağaç'ta yaptığı konuşmalarda, Batı Trakya'nın kalkınması ve bölgede yaşayan halkın istihdamı için somut bir açıklamada bulunmadığını ifade etti.

Başbakan Miçotakis'in Batı Trakya ziyareti, muhalefet partilerinin yanı sıra, Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin de tepkisine yol açmıştı.

DEB Partisi yayımladığı açıklamada, Miçotakis'in, Gümülcine'deki halka sesleniş konuşmasında, Batı Trakya Türk azınlığının mevcut sorunlarıyla ilgili elle tutulur hiçbir ifade kullanmadığı belirtilmişti.

Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının Yunan ve Avrupa bayrağı altında uyum içinde yaşamakla ilgili bir sıkıntısı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Azınlığın, gösterdiği bu büyük sabrın karşılığını alamamakla, onca sorunun görmezden gelinmesi ve muhatap alınmamasıyla ilgili sorunları var. Biz de Başbakan gibi Avrupalıları bölgemize, bize yapılan zulmü yakından görmeleri için davet ediyoruz."