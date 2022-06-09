Batı ülkeleri, UAEA'nın İran kararından memnun

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, UAEA Yönetim Kurulunca alınan kararın, İran'ın güvenlik gerekçelerinin aksine hareket etmesi ve yetersiz iş birliği yürütmesine yanıt olduğu, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'nin karardan memnun oldukları bildirildi.

UAEA Yönetim Kurulunun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen bu kararın İran'a yükümlülüklerine uyması ve bu kapsamda çözüm bekleyen sorunlara tatmin edici açıklamalarda bulunması için açık mesaj teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, kararın UAEA'nın uluslararası güvenliği sağlama yolundaki "bağımsız, profesyonel ve tarafsız çabalarını" teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "İran'ı, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek uluslararası toplumun çağrılarına cevap vermeye, sorunları daha fazla geciktirmeden tam olarak açıklığa kavuşturmak ve çözmek için UAEA ile iş birliği yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda, Kurul tarafından alınan kararın gerekli görülmeyeceği konusunda uzlaşı sağlanacağı aktarıldı.

- İRAN KARARDA İSRAİL ETKİSİNE İŞARET ETTİ



Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD, yakın zamanda UAEA Yönetim Kuruluna İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerinin yer aldığı bir karar taslağı sunmuştu.

Basına sızan taslakta İran, taahhütlerine uymamak ve UAEA ile tam iş birliği yapmamakla suçlanmış, Tahran yönetiminin elindeki uranyum miktarı ve bazı nükleer tesisler hakkında UAEA'yı bilgilendirmediği belirtilmişti.

UAEA Başkanı Rafael Grossi de yaptığı açıklamada, İran'ın Turkuz Abad, Veramin ve Merivan'daki tesislerde keşfedilen uranyum parçacıklarıyla ilgili Ajansa ikna edici yanıt vermediğini söylemişti.

İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve söz konusu kararın İsrail'in etkisi altında hazırlandığını savunarak tepki göstermişti.