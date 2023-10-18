Batı'da fişleme skandalı: İsrail'i eleştirenlere karşı cadı avı başlatıldı

İsrail ordusu 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'ye bomba yağdırdı. İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda binlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail ile Hamas arasındaki savaş Batı'da teknoloji ve iş dünyasında da karışıklığa neden oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Batı'dan güçlü bir eleştiri gelmezken, katliamları kınayan iş insanları ve öğrenciler ise pek çok mecrada adeta cadı avına maruz kaldı. Dünyanın en önemli girişimcilik ve teknoloji etkinlikleri arasında yer alan Web Summit'in kurucusu Paddy Cosgrave, Batı'nın İsrail'e verdiği desteği eleştirdi.

İSRAİL'E "SAVAŞ SUÇU" TEPKİSİ

Cosgrave, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak cuma günü sosyal medyada "Bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, pek çok Batılı lider ve hükümetin söylem ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır" ifadesini kullandı.



TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİ ZİRVEDEN ÇEKİLDİ

Bu sözler büyük teknoloji girişimcilerinin tepkisini çekti. Y Combinator CEO'su Garry Tan, Sequoia Capital yatırımcısı Ravi Gupta, şarj edilebilir pil firması Addionics'in CEO'su Moshiel Biton, Angular Ventures'ın ortağı Gil Dibner gibi teknoloji figürleri kasım ayında Portekiz'in Lizbon kentinde yapılması planlanan zirveye katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Cosgrave, yaptığı eleştirilerin ardından tehditler alınca özür diledi. 70 bin kişiye ev sahipliği yapacak etkinlikle ilgili tehditlerin ardından Cosgrave yayınladığı özür mesajında, "Hamas'ın eylemleri şeytani, iğrenç ve canavarca" dedi. Cosgrave, "Hamas'ın zulmüne yanıt olarak İsrail'i uluslararası hukukun sınırlarını aşmamaya" çağırdığını ancak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

İSRAİL'İ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN İŞ TEKLİFİ İPTAL EDİLDİ

Batı dünyasında İsrail'i eleştirilere yönelik cadı avı yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Bir hukuk firmasının New York Üniversitesi hukuk öğrencisine yaptığı iş teklifi, o öğrencinin İsrail'i eleştirmesinin ardından 'kışkırtıcı yorumlar' yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Üniversitenin öğrenci birliği başkanı Ryna Workman, salı günü öğrenci birliğinin bültenine "Bu muazzam can kaybının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. Bu şiddet rejimi, direnişi gerekli kılan koşulları yarattı. Filistin direnişini kınamayacağım" diye yazdı.



Olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde Winston & Strawn hukuk firması, yorumların kendi değerleriyle derinden çeliştiğini söyledi ve öğrencinin ismini vermeden iş teklifini iptal ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERİ FİŞLEDİLER

Geçtiğimiz hafta, Harvard'da da bir grup öğrenci, İsrail'i şiddetten tamamen sorumlu tutan bir mektup yazdı.



Mektup geniş yankı buldu ancak ABD'nin önde gelen risk fonu yöneticilerinden Bill Ackman'a göre, bazı üst düzey yöneticiler, bu mektuba imza atan öğrencilerden herhangi birinin işe alınmadığından emin olmak için öğrenci organizasyonlarındaki üyelerin listesini istedi.

