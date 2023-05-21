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Dünya

Batı'da 'kalpsiz' Kemal şaşkınlığı: Bizi hayal kırıklığına mı uğratacak?

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. tura gidiyor. Dünya basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. 14 Mayıs'a kadar 7'li koalisyonun cumnurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan Batı medyası da Kılıçdaroğlu'nun değişimi karşısında şaşkın. Artık yumuşak tavırlar ve kalplerin olmadığını ifade eden Alman gazetesi 'Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına mı uğratacak?' sözlerine yer verdi.

Sabah 21 Mayıs 2023 Pazar 13:19 - Güncelleme:
Batı'da 'kalpsiz' Kemal şaşkınlığı: Bizi hayal kırıklığına mı uğratacak?
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Türkiye, seçimin ikinci turu için gözünü 28 Mayıs'a dikmiş durumda. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ise dünya basınının da yakından takip ettiği bir süreç oldu.

14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı.

Son zamanlarda ise Batı medyası Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor. Alman gazetesi Tagesspiegel'in de bu sabahki konusu Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

"Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" başlıklı bir haber yayımlayan gazete okuyucusuna "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.

Haberde, "Geçen pazar günü yapılacak olan ilk oylama öncesinde kalp sembolleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye vaadi veren CHP'nin adayı şimdi ise özellikle mültecilere yönelik sert bir ifade takınıyor. Pek çok kişi merak ediyor: Hayal kırıklığına uğratır mı?" ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında ise "28 Mayıs'ta görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tur seçime girecek olan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun söylemi birçok kişiyi şaşırttı." denildi.

Alman basınının analizi bu konuda tek değil. Fransız gazetesi Le Figaro da geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberinde Kılıçdaroğlu'nun değişen tavrından bahsetmişti.

Analizde, "Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs'ta seçmene seslenerek terör ve mülteciler konusundaki tavrını sertleştirdi" ifadelerine yer verdi.

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