Batı'dan çifte standart! Cumhur İttifakı'na yasak, 7'li koalisyona destek

Avrupa her seçim döneminde olduğu gibi yine çifte standardı ortaya koydu. Almanya'da seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın her organizasyonuna kapılar kapatılırken Millet İttifakı'na olağanüstü bir destek sağlanıyor.

Konuyu değerlendirmek üzere A Haber'e konuşan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında seçim çalışmalarını yapan partiler elbette Almanya'da ve Hollanda'da seçim yasağına maruz kalıyorlar.

AK PARTİ'YE KÖSTEK CHP'YE DESTEK

Seçim yasağı sadece Cumhur İttifakı partilerine uygulanıyor. Millet İttifakı partilerine destek veriyorlar. Mesela okulların salonlarını kendilerine tahsis ediyorlar. Cumhur İttifakı'nın partilerine özellikle köstek oluyorlar.

26 Mart'ta CHP amblemi altında bir programı oldu, bir okulun spor salonunda program düzenlediler. Biz de irtibata geçtik. Aynı şehirde aynı belediyeye biz de başvuralım istedik. Dernek olarak başvuralım istedik.

"SEÇİMLERE DOLAYLI MÜDAHALEDİR"

Başvurduktan sonra 'Burada bir organizasyon gerçekleştiremezsiniz izin veremeyiz' diye sudan sebeplerle engellemelerle karşı karşıya kalıyoruz. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasiden bahseden Almanya ve Hollanda'da çifte standart uygulanıyor. Bu aslında direkt olmasa bile dolaylı da olsa seçimlere müdahaledir.

Eğer bir yasa varsa bu herkese aynı şekilde uygulansın. Maalesef çifte standardı her zaman olduğu gibi bu sefer de görüyoruz.