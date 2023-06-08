Batılı ülkelere evlatlık verilen yüzlerce Güney Koreli harekete geçti

Söz konusu dönemde ABD ve Avrupa ülkelerine evlatlık verilenlerden bazıları, bu işlemlerde esas alınan ve usulsüzlük yapıldığından şüphelendikleri resmi belgelerin incelenmesi talebiyle Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonuna başvurdu.

Komisyon, aile ve nüfus bilgilerinin değiştirildiğinden şüphelenilen 370'ten fazla dosyanın 237'sini incelemeyi kabul etti.

Bu kapsamda ABD, Norveç, İsveç ve Danimarka'nın da bulunduğu 11 ülkenin vatandaşlarına evlatlık verilen Güney Korelilerin dosyalarındaki usulsüzlük iddiaları araştırılacak.

Güney Kore'nin ekonomik büyümeye odaklandığı 1970-1980 döneminde Batılı ülkelere evlatlık vermek, bakıma muhtaç nüfusun azaltılması, bekar anne sosyal sorununun çözülmesi ve Batılı ülkelerle bağların güçlendirilmesi için bir araç olarak görülmüştü.

"SAHTECİLİK" İDDİASI



Komisyon, sahte kimlik kullanılması ve çocukların aile kayıtlarının değiştirilerek yetim gösterilmesi gibi yöntemlerle evlatlık verilen çocukların dosyalarında sahtecilik yapıldığının "apaçık ortada" olduğunu kabul etti.

Şu ana kadar kabul edilen dosyaların çoğunluğunu Danimarka (141), ABD (28) ve İsveç'e (21) evlatlık verilen kişiler oluşturuyor.

Komisyonun daha fazla inceleme başvurusunu kabul etmesi bekleniyor.

Komisyona başvuran bazı kişiler, Güney Kore yetimhanelerinde ve kendilerini evlat edinen yabancı ebeveynlerinin velayetinde istismara maruz kaldıklarını iddia ederek, konunun soruşturma kapsamına alınmasını talep etti.

Güney Kore yasal sisteminde, dava sürecinde kullanılacak tüm kanıtların davacı tarafından sağlanması gerekiyor. İddia sahipleri, komisyonun toplayacağı verileri dayanak göstererek adli süreç başlatabilecek.

BATI'YA EVLATLIK VERİLEN KORELİ ÇOCUKLAR



Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun 60 yıl boyunca Batı'ya evlatlık verilmesi ile oluştuğu düşünülüyor.

Evlatlık verme işlemlerinin en çok yapıldığı 1970 ile 1980'li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimleri, artan nüfusla başa çıkma ve ekonomi politikaları çerçevesinde onayladıkları yasalarla yurt dışına evlatlık vermeyi kolaylaştırmıştı.

Bu dönemde velayetini üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilmiş ve yurt dışına evlat verilmiş kişiler, Kore'deki biyolojik ailelerine ulaşmakta zorlanıyor.

Öte yandan, Güney Kore hükümeti 2013'te yasa değişikliğine giderek evlat edindirmede aile mahkemesi onayı şartı getirmişti.