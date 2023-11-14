Yunanistan'daki Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Batılı ülkeleri İsrail konusunda ikiyüzlü davranmakla suçlayarak Batı'daki algının aksine Müslümanların tarih boyunca Yahudilere kucak açan bir toplum olduğunu vurguladı.

AA muhabirine konuşan Yunanistan Müslümanlar Derneği Başkanı Naim el Gadur, Orta Doğu'da bugün yaşanan acılarda Batılı ülkelerin sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Gadur, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın söylediği bir söz var. Çoğu insan anlamıyor. 'Avrupa'nın Yahudilere borcu var, bizim yok' diyor çünkü 1200'lerde ve öncesinde Yahudilere karşı Avrupalılar tarafından bir katliam başlatılmıştı. Yahudileri kurtaranlar Müslümanlardı. Yahudi bir tarihçi 'Eğer bugün Yahudi varsa, bunu Müslümanlara borçludur' diyor. Bahsettiği Müslümanlar, Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı, Yahudileri Avrupalıların elinden kurtardı."

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudilere karşı uyguladığı soykırımı da hatırlatan Gadur, İsrail devletinin Filistin toprakları üzerinde kurulduğunun altını çizdi.

Gadur, 1936'daki Filistin haritası ile günümüz karşılaştırıldığında bugün Filistin'in büyük bir toprak kaybı yaşadığının görüldüğüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Avrupalıların) Hepsi Filistin'in kazanmasından, Yahudilerin Filistin'den çıkıp Avrupa'ya gitmesinden korkuyor çünkü (Filistin'deki Yahudilerin) hepsinin çifte vatandaşlığı var. Avrupa Yahudileri istemiyor. Bunu yüzlerce yıl önce gösterdi zaten. Kimse istemiyor Yahudileri. Yahudiler sadece bizimle (Müslümanlarla) güvende yaşadılar. Bu nedenle Avrupa, Yahudileri fanatik şekilde destekliyor, Yahudiler geri dönmesin diye."

- "DÜNYADA FİLİSTİNLİLER KADAR HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ BAŞKA BİR MİLLET YOKTUR"

Sonunda Filistin'in kazanacağına inandığını belirten Gadur, "Çünkü Allah her zaman haklıdan yanadır, haksızdan değil. Dünyada Filistinliler kadar haksızlığa uğramış başka bir millet yoktur." dedi.

Gadur, "Avrupa'nın, Batı'nın, bir kedi, sokakta acıkan bir köpek için üzüldüğünü görüyoruz. Bir araba kazayla bir kediyi öldürdüğünde gözyaşları döküyorlar ama şu an Gazze'de ölen bebeklerle ilgilenmiyorlar. Bunca yıldır bize bahsettikleri insan hakları, özgürlük, demokrasi nerede? Tüm bunlar yalan çıktı." diye konuştu.

Gazze'deki ablukayı kırmak üzere 2010'da yola çıkan Özgürlük Filosu çerçevesinde Yahudiler ile çalıştıklarını anlatan Gadur, "Yahudilerle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz başka planları, kirli hesapları olan siyonistlerle." dedi.

Gadur, Filistinlilerin galip geleceğine olan inancını dile getirerek, "Tüm dünya Filistinlilere karşı ama Allah onların yanında." ifadesini kullandı.

- "KUDÜS'Ü SAHİPLERİNE, FİLİSTİNLİLERE GERİ VERMELİLER"

Yunanistan Filistinliler Derneği Başkanı Muhammed Sayid ise "Gazze'de son bir ayda yaşananlar soykırımdır. Sessiz kalamazsınız, olanlara gözlerinizi yumamazsınız." diye konuştu.

Bu nedenle Filistin'de yaşananları herkese anlatmak, bu farkındalığı kazandırmak gerektiğini belirten Sayid, Filistin sorununun ne yazık ki Batı dünyası için öncelik taşımadığını kaydetti.

Sayid, Filistin sorununun 7 Ekim'de değil, 1948'de başladığına işaret ederek, "7 Ekim 2023'e kadar İsrail'in, Kudüs dahil olmak üzere işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyleyen çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararı vardı." diye konuştu.

Kudüs'ün İsrail tarafından 1967'de işgal edildiğini hatırlatan Sayid, "Bu nedenle Kudüs'e sahip olmaya hakları yok. Kudüs'te bulunmaya hakları yok. Kudüs'ü sahiplerine, Filistinlilere geri vermeliler." dedi.

Sayid, "Gazze'de katledilen 11 binden fazla sivile ilaveten son bir ayda Batı Şeria'da 150'nin üzerinde kişinin öldürüldüğünü, bu yılın başından beri Batı Şeria'da öldürülen kişi sayısının 300'ü aştığını" kaydetti.

Batı Şeria'da da uluslararası hukukun çiğnendiğini vurgulayan Sayid, "Uluslararası hukuk, bu ülke işgal altında olduğu için işgalcilerin bu ülkedeki insanları korumak zorunda olduğunu söyler. Koruma nerede? Biz sadece öldürme görüyoruz." diye konuştu.

Sayid, tarihin doğru tarafında olmak gerektiğini ve bunun, haksızlığa uğrayan tarafa destek vermekle olabileceğini ifade etti.

Filistinlilerin azimli, sebat eden bir halk olduğunun altını çizen Sayid, bunun İsrail'in planları için bir engel teşkil ettiğini belirtti.