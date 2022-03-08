Batı'nın mülteciler konusunda ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi

Star Gazetesi 8 Mart 2022 Salı 14:03 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 14:03

BM'nin son yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun başlangıcından bu yana komşu ülkelere 1,7 milyon insan sığındı. Bunların 1 milyona yakını ise Polonya'ya geçti.

Bu devasa ve ani mülteci akını, Polonya toplumunda muazzam bir taban hareketine yol açtı.

Polonyalılar yardım için para toplayıp, ücretsiz konaklama ve ulaşım sağlayarak mültecilere destek olmaya başladı.

500 binden fazla Polonyalı, ülke çapında sosyal medya üzerinden bir araya gelerek, Ukraynalı mültecilere yapılması planlanan yardımları koordine etti.

Hatta bazı yerlerde arz, talepten fazlaydı. Yerel yetkililer ise duruma müdahale etmek durumunda kaldı.

Polonyalı yetkililer vatandaşlarına, trafik sıkışıklığına neden oldukları için Ukraynalılara yardım etmek üzere sınıra özel arabalarıyla gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Polonya'da hükümeti ise Ukraynalıların işgücü piyasasına erişimini ve daimi ikamet edenlere sunulan bazı sosyal yardımları kolaylaştıracak bir acil durum tasarısı hazırlamaya başladı.

EGE'Yİ DENİZ MEZARLIĞINA ÇEVİRENLER, 'KAPIMIZ AÇIK' DEDİ

Ukrayna'dan tahliyeler devam ederken, geçtiğimiz günlerde Independent gazetesi muhabiri Nadine White, Ukrayna'da yaşayan Afrikalı ve Arapların ise Polonya'ya giden trenlere alınmadığını, "Sadece Ukraynalılar" binebilir diyerek ırkçılık yapıldığını ileri sürdü.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında, "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırtmış, rahatsız edici ton sosyal medyada geniş tepkilere neden olmuştu.

Mülteci botlarını batırarak Ege'yi "deniz mezarlığına" çeviren Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Yunanistan'ın Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

NYT: ORTA DOĞU'DAN GELEN MÜLTECİLERE BÖYLE DAVRANMADILAR

ABD merkezli The New York Times gazetesinde yer alan makalede, mülteciler konusunda Avrupa'nın tutumu eleştirilirken, çifte standarda dikkat çekildi.

Bazı uzmanlar, Ukraynalı mültecilerin sıcak bir şekilde karşılandığını, ama çoğu Ortadoğu'dan gelen diğer mültecilere sınırların açılmadığını belirtiyor.

Hatta yardım etmek bir yana, Ortadoğulu mülteciler için sınır bölgesine gelen yardımların bile önlendiği ifade ediliyor.

Yıllarca süren milliyetçi, mülteci karşıtı politikalar Ukraynalı mültecilere karşı uygulanmayınca, "batının mülteci konusunda ikiyüzlü" tutumu, bir kez daha gözler önüne serildi.

Star Gazetesi