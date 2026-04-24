  • Batı'nın oyununu sonunda fark ettiler! Paşinyan'dan Ermenilere uyarı: Yok oluruz
Dünya

Batı'nın oyununu sonunda fark ettiler! Paşinyan'dan Ermenilere uyarı: Yok oluruz

1915 Olayları'na ilişkin açıklamasında, vatandaşlarının ülkenin uluslararası alanda tanınan topraklarının dışında bir 'vatan arayışında olmaması' gerektiğini ifade eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'kayıp vatanın geri alınması, tarihi sınırların yeniden tesisi ve adaletin iadesi çağrısı yapılmasının' sonunda Ermenistan'ın yıkılmasıyla sonuçlanabilecek bir söyleme yol açabileceğinin altını çizdi. Paşinyan 'Nihayet bu tuzaktan kurtulduk ve Ermenistan'ı tekrar bu yöne götürme girişimleri, devletimiz ve halkımız için darağacına davettir' ifadelerini kullandı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 18:48
Batı'nın oyununu sonunda fark ettiler! Paşinyan'dan Ermenilere uyarı: Yok oluruz
Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in Başbakanlığa dayandırdığı haberine göre Paşinyan, 1915 Olayları'na ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Buna göre Paşinyan, Ermeni halkının "bir devletinin ve bir barışının" olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarının uluslararası alanda tanınan 29 bin 743 kilometrekarelik Ermenistan toprakları haricinde bir "vatan arayışında olmaması" gerektiğini ifade etti.

"ERMENİ HALKI GÖÇ VE SÜRGÜN MANTIĞINDAN UZAKLAŞMALIDIR"

Söz konusu büyüklükteki toprağın, Ermeni halkının "refahı, gelişmesi ve iyiliği" için küçük bir alan olmadığını belirten Paşinyan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, yerleşim yerlerimizin onlarcası boş ve genel olarak devletimiz nüfus bakımından yetersiz. Bunun sebebi, barış eksikliği ve vatanın devlet, kimliğin devlet, güvenliğin devlet olduğu bilincinin eksikliğidir; uluslararası alanda tanınmış topraklarıyla birlikte, bu bilinç temelinde Ermeni halkı göç ve sürgün mantığından uzaklaşmalıdır."

Paşinyan, Ermenistan topraklarının, mevcut haliyle 5-10 milyon Ermeni vatandaş için yeterli bir yerleşim alanı sağlayacağını vurgulayarak, Singapur'un Ermenistan'a göre daha küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu ancak 5,5 milyon kişinin orada yaşayabildiğini kaydetti.

"ERMENİSTAN'IN YIKILMASIYLA SONUÇLANABİLİR" UYARISI

Barış ve güvenliğin, "her şeyden önce komşularla düzenlenmiş ilişkilerden ve birbirlerinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, sınırlarının dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını tanımaktan" geçtiğini belirten Paşinyan, "kayıp vatanın geri alınması, tarihi sınırların yeniden tesisi ve adaletin iadesi çağrısı yapılmasının" sonunda Ermenistan'ın yıkılmasıyla sonuçlanabilecek bir söyleme yol açabileceğinin altını çizdi.

Paşinyan, "Nihayet bu tuzaktan kurtulduk ve Ermenistan'ı tekrar bu yöne götürme girişimleri, devletimiz ve halkımız için darağacına davettir." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
