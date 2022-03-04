AA 4 Mart 2022 Cuma 11:15 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 11:20

Suriyeli muhaliflerin kurduğu SMDK'nin başkanı Muslat, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı Suriye ve Ukrayna'ya yönelik tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Muslat, Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna halkına destek verdiğini dile getirerek, "Suriye'de 11 yıldır savaş var ve dengelerin Esed rejiminin lehine dönmesinin ana nedeni; Rusya'nın müdahalesidir. Ukrayna'da yaşananları en iyi bilen Suriye vatandaşlarıdır." diye konuştu.

Suriye'den göç edenlerin sayısının 12 milyonu aşmasına rağmen Batı'nın ciddi bir tutum sergilemediğinin altını çizen Muslat, "Ukrayna'da kısa zamanda Rusya'ya karşı hızlı adımlar atan uluslararası toplum, aynı tutumu 11 yıldır Suriye'de sergileyemedi. Bu durumu çok yadırgadık." ifadelerini kullandı.

Muslat, Batı'nın Ukrayna'ya savaş başlatan Rusya'ya yönelik attığı hızlı adımların kendilerini şaşırttığını kaydetti.

- "BATI'NIN SURİYE VE UKRAYNA'DAKİ TUTUMU ÇİFTE STANDARTTIR"



Batı'nın ayrımcılık yaptığını düşündüğünü aktaran Muslat, şöyle devam etti:

"Suriye vatandaşlarının yaşadıkları uluslararası toplumun umurunda değil. Batı, Rusya'nın Suriye'de işlediği suçlara göz yummaktan ziyade Rusya'nın veto kullanmasına izin verdiği her seferde hata yaptı. Batı'dan, Rusya'nın veto edemeyeceği bir çatı altında karar almasını istiyoruz."

Muslat, uluslararası toplumun, Suriye'de Rusya'ya karşı sabit ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ederek, "Uluslararası toplumun Ukrayna ile ilgili benimsediği tutumla Suriye için benimsediği tutum arasında çok fark var. Batı'nın Suriye ve Ukrayna'daki tutumu çifte standarttır. Bunu herkes gördü. Batı, Ukrayna'daki gibi Suriye'de de sorumluluk almalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'de ve Ukrayna'da yaptığı saldırılarını "savaş suçu" olarak niteleyen Muslat, Rusya'nın yayılımcı politikalarına karşı ortak tutum sergilenmesi gerektiğini kaydetti.