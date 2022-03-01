''Batı'nın Suriye'deki sessizliği Rusya'ya cesaret verdi''

AA 1 Mart 2022 Salı 11:11 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 11:11

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Batı ülkelerinin Suriye ve Ukrayna'daki savaşa yaklaşımını AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, "Suriye halkı, hak ve özgürlüklerini talep ettiği için Esed rejimi ile destekçisi Rus ve İranlıların vahşetine maruz kaldı ancak tüm buna rağmen uluslararası toplumun vicdanı kıpırdamadı." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumu eleştiren Mustafa, "Suriye halkının 10 yılı aşkın süredir devam eden trajedisine kayıtsız kalan uluslararası toplum, savunmasız halkımıza gerçek anlamda destek olmadı. Batı'nın Suriye trajedisine sessizliği, Rusya'yı cesaretlendirdi. Bugün Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik saldırısı, Suriye'de yaşananlara göz yumulmasının bir sonucudur. Suriye halkı, Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindedir." dedi.

Mustafa, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği desteğin ve kısa sürede Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kendilerini şaşırtmadığını vurgulayarak "Çünkü Batılı ülkelerin çıkarı bu yöndeydi. Dünyayı, insan hakları ve değerler gözetilmeksizin uluslararası çıkarlar yönetmektedir." dedi.

- "BATI'NIN BU TUTUMU AÇIK BİR ÇİFTE STANDARTTIR"

Batılı ülkelerin Suriye ve Ukrayna'daki tutumunu kıyaslayan Mustafa, Batı'nın Ukrayna'yla yakın bağlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Mustafa, Suriye'nin Ukrayna'ya kıyasla Batılı ülkelerle tarih, din ve köken bakımından bir bağının bulunmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Suriye aynı zamanda coğrafi olarak da Batı'dan uzak. Dolaysıyla Suriye'de yaşananlara bakışları kısıtlı kalan Batılı ülkeler, Suriye halkına yönelik işlenen suçları sadece kınamakla yetindi. Krizin ilk gününden itibaren Ukrayna'ya desteğini sürdüren Batılı ülkeler, Suriye'de sessizliğe bürünerek kendini savunmak isteyen halkımıza destek olmaktan kaçındı. Ne yazık ki Batı'nın bu tutumu, açık bir çifte standarttır."

- "AYRIMCILIK" YAPAN MEDYAYA TEPKİ

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarından kaçan Suriyeli mülteciler ile Ukraynalı mülteciler arasında ayrımcılık yapan dünya basınını da eleştiren Mustafa, "Dünya basınından ölümden ve tutuklamalardan kaçan Suriyeli mültecilerin dosyasına insani yönden yaklaşmasını beklerdik. Ne yazık ki uluslararası medya, Suriyeli mültecileri bir yük, güvenlik ve istikrar için ise bir tehdit olarak gösterdi. Ancak aynı medya, Ukraynalı mülteciler konusunda insani boyuta vurgu yapıyor." diye konuştu.

- NİTELİKLİ SİLAHLARIN ÖNEMİNE VURGU

Mustafa, uluslararası toplumun, Suriye halkını Esed rejimi ve müttefiklerine karşı desteklemekte ve korumakta yetersiz kaldığına işaret ederek rejimin hiçbir siyasi çözüm sürecine ortak olamayacağını defalarca vurguladıklarını belirtti.

Uluslararası toplumun, Suriye halkına destek olması çağrısında bulunan Mustafa, "Suriye Mili Ordusu'nun (SMO) nitelikli silahlarla desteklenmesi, Esed rejimi ve destekçilerinden kurtarılması için askeri denklemi değiştirecektir." dedi.