Batı'nın Türkiye ikiyüzlülüğü! Terör örgütlerini aklama peşine düştüler

Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyine PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyon dünya medyasında da geniş çaplı yer buldu. ABD ve İngiltere merkezli çok sayıda gazete Türkiye'nin düzenlediği operasyonu terör örgütüne değil bölgedeki "Kürt bölgesine" düzenlediğini yazarken haber kaynağı olarak PKK/YPG'li hainleri gösterdi. İşte detaylar...

Terör örgütü PKK'nın Ankara'da düzenlediği bombalı saldırının ardından Türkiye Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde örgüte resmen kabus oldu. Bombalı saldırı planının Suriye'de yapıldığının öğrenilmesinin ardından önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.

PKK'YI AKLAMA YARIŞINA GİRDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK mevzilerine düzenlediği operasyon dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle ABD, İngiltere ve Almanya merkezli gazetelerin Türkiye'nin operasyonunu duyururken YPG/PKK için terör örgütü değil, "Kürt bölgesi" ifadesini kullanması dikkat çekti. Türkiye'nin terör örgütüne karşı operasyonunu Kürtlere yönelik bir saldırı olarak gösteren uluslararası gazeteler, YGP/PKK üyelerini haber kaynağı olarak gösterdi. Küresel medya çetesi adeta PKK'yı aklama çabası içine girdi.

REUTERS'TAN SKANDAL PEŞİNDE

Londra merkezli Reuters, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK mevzilerine düzenlenen operasyonu "Bir savaş gözlemcisi ve yerel bir güvenlik kaynağı, Ankara'nın Suriye ve Irak'taki Kürt askeri tesislerine yönelik tehditlerinin ardından perşembe günü Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de Kürtlerin elindeki bölgeye düzenlediği insansız hava saldırılarında en az sekiz kişinin öldüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTİ KAYNAK GÖSTERDİLER

Washington merkezli Al Monitor ise Türkiye'nin düzenlediği operasyonda ABD'ye ait F-16 tarafından düşürülen Türk İHA'sına vurgu yaptı. PKK hayranı gazeteci Amberin Zaman ve Jared Szuba imzalı haberde kaynak olarak YPG/PKK Sözcüsü Farhad Şami'nin ifadelerine yer verilirken "Türk kuvvetlerinin Kürt yönetimindeki bölgede petrol tesisleri ve enerji santralleri de dahil olmak üzere stratejik ekonomik tesisleri vurduğu" belirtildi.

ABD-TÜRKİYE ÇATIŞMASI İÇİN ÇIĞIRTKANLIK YAPIYORLAR

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AP ise ABD ve Türk ordularının NATO müttefiki olmalarına rağmen Suriye'de birlikte hareket etmediğini "Türkiye'nin Amerikan birlikleriyle çalışan Kürt güçlerinin PKK ile birlikte olduğunu düşündüğünü" vurguladı. Bloomberg ise "ABD'nin silahlı İHA'sını düşürmesinin ardından Türkiye Suriye'deki Kürt milisleri vurdu" başlığını kullanırken haberde "Bu NATO müttefiklerinin açık çatışmaya girdiği nadir bir örnek." İfadesine yer verdi.

İsrail gazetesi the Jerusalem Post ise "ABD savaş uçağı Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü" başlıklı haberde "ABD'nin müttefiki Suriyeli Kürt güçleri, Ankara'da Kürt militanların üstlendiği bombalı saldırının yol açtığı gerginlikte Türk saldırılarında sekiz kişinin öldüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

The Guardian ise Washington'un "ilk kez NATO müttefikinin uçağını düşürdüğünü" vurguladı.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ SİVİL GİBİ GÖSTERDİLER

CNN International da YPG/PKK için terör örgütü ifadesini kullanamayan gazetelerden biri olarak kayda geçti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü mevzilerine düzenlediği operasyonu duyuran CNN International, "Kürt güvenlik güçleri hava saldırısında en az 11 kişinin öldüğünü bildirdi" başlığını kullandı.

"TERÖR" İFADESİNİ KULLANAN TEK GAZETE ALMAN DER SPİEGEL

Alman der Spiegel dergisi ise "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt hedeflerine saldırdığı görülüyor" başlıklı haberde "Türkiye, PKK'nın terör saldırısına yanıt olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt hedeflerine karşı yeniden harekete geçiyor. Çok sayıda kişinin öldüğü söyleniyor." ifadelerini kullandı.