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Dünya

Bayer, kanser tedavisi için kolları sıvadı! ABD'li biyoteknoloji devi ile işbirliği yapacak

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, kanser çalışmaları için kolları sıvadı. Şirketin, ABD'li biyoteknoloji devi NextRNA ile işbirliği yapacağı açıklandı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Bayer, kanser tedavisi için kolları sıvadı! ABD'li biyoteknoloji devi ile işbirliği yapacak
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Bayer ve NextRNA'dan yapılan ortak açıklamada, şirketlerin, iki onkoloji programını ortaklaşa ilerletmek için işbirliği yapacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Bayer, NextRNA'ya araştırma finansmanı ve kademeli telif hakları dahil olmak üzere 547 milyon dolara kadar fon sağlayacak.

Ayrıca, NextRNA da pazarda başarılı ilaçların net satışları üzerinden kademeli telif hakkı elde edecek.

MİLYARLARCA DOLAR CEZA ÖDEMİŞTİ

Öte yandan Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından, bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

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