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Dünya

Bayhıtan Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretimi

Çin'in güneybatısındaki devasa Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretimine geçti.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:02
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Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yangzi Nehri'nin bir kolunda yer alan santralin ilk iki bir gigavatlık türbinlerinin üç günlük denemeden sonra resmi olarak faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretmeye başlarken, projenin Temmuz 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Proje sonunda 16 üniteden oluşacak santral, Yangzi Nehri üzerindeki Üç Boğaz Barajı'ndan sonra ikinci hidroelektrik enerji üretme potansiyeline sahip olacak.

Üç Boğaz Şirketi tarafından 4 yılda inşa edilen Bayhıtan Hidroelektrik Santralinin, 289 metre baraj yüksekliğiyle Çin'in en büyük ve zorlu mühendislik projelerinden biri olduğu ifade ediliyor.

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