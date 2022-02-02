Bayraktar TB2 vurdu, görüntüleri servis ettiler! Savaş bir adım uzakta

Milliyet 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:27

Ukrayna sınırında 100 bin askerini bekleten Rusya'ya ait birlikler 1 Şubat'taki uydu görüntülerinde apaçık göründü, Rus medyasında gözden kaçmayacak bir Bayraktar TB2 haberi var.



Rus lider Vladimir Putin ABD'yi ülkesini bir savaşın içine çekmeye çalışmakla suçlarken, uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) cephe hattından yeni uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti. Planet Labs PBC tarafından çekilen karelerde özellikle Kırım çevresindeki yığınak dikkat çekici.

Milliyet'inh haberine göre Putin'in 2014'te işgal ettiği Kırım'daki Rus askeri üssü Opuk'ta ve Novozernoe'de yüzlerce askeri araç bulunuyor. Ayrıca Ukrayna'nın kuzeyindeki Rus şehri Klintsky'teki eğitim kampında yine devasa Rus birlikleri var. Askeri yığınağın bir başka adresi, Voronezh'deki Pognovo Kampı.

AFP, geçtiği fotoğrafların tümünün 1 Şubat Salı günü uydular tarafından Ukrayna'nın doğusu, kuzeydoğusu ve kuzeyinde çekildiğini bildiriyor.

'BAYRAKTAR TB2 GÜPEGÜNDÜZ SALDIRDI'

Rus Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde ise, yine bir Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) haberi var. Habere göre, Türkiye'den birçok Bayraktar TB2'i satın alan Ukrayna ordusu Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıları Pazartesi günü yerel saatle 14.00 sularında bir kez daha hedef aldı.

Haberde, Bayraktar TB2 SİHA'nın Kiev yakınlarındaki hava üssünden kalkış yaptığı, kağıt üstündeki Donetsk Halk Cumhuriyeti mevzilerini vurduğu kaydedildi. Saldırıda Rus yanlısı ayrılıkçı milislerden birinin öldüğünü ileri süren site, Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2'lerin son günlerde Donbas semalarında fazlasıyla gözüktüğünü yazdı.

Rus medyası, Ocak ayının ortalarında Türkiye'den kalkış yapan bir Bayraktar TB2 SİHA'sının Kırım kıyılarından geçerek Ukrayna'ya ait Zaporozhye askeri üssüne indiği ileri sürmüştü. Haberlere göre, 12 Ocak'ta gerçekleşen uçuş Dalaman'dan başladı ve Karadeniz'i batısını boydan boya kat edip Ukrayna topraklarına ulaştı. Flightradar verilerine yer verilen haberde, Bayraktar TB2'nin NATO ülkelerine ait hava sahalarını kullandığı iddia edildi.

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'lar satın alan Ukrayna, Ekim 2021'de Donbas'ta ilk kez Rus yanlısı ayrılıkçılara saldırı düzenlediğini duyurmuş ve saldırı Rusya'da deprem etkisi yaratmıştı. Bayraktar TB2'ler, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çok sayıda Rus hava savunma sistemini yok etti.

PUTİN HAFTALAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Ukrayna krizinde ABD ve Rusya arasındaki temaslar gittikçe sıklaşırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haftalar sonra ilk kez doğrudan önemli açıklamalar yaptı. Putin, ABD'nin amacının, gerilimi Rusya'ya daha fazla ambargo uygulamak için bahane olarak kullanmak olduğunu savundu. Putin ayrıca, ABD'nin Avrupa'daki NATO güçleri konusunda Rusya'nın kaygılarını görmezden geldiğini belirtti.

Kremlin yönetimi, Kırım'ı ilhak ettikten ve Ukrayna'nın doğusundaki kanlı isyana destek verdikten yaklaşık sekiz yıl sonra, Batı'nın Rusya'nın bir işgal planladığı yönündeki suçlamasını reddediyor.

Moskova da Ukrayna yönetimini, doğu bölgelerinde barışı sağlamak için varılan bir uluslararası barış anlaşmasını uygulamamakla suçluyor. Bölgede Rusya destekli isyanclıarla girişilen çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bana Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili pek kaygılıymış gibi gelmiyor. Ama başlıca amaçları Rusya'nın gelişimini önlemek. Bu anlamda Ukrayna'nın kendisi sadece bu amaca ulaşmak için bir araç" dedi.

Putin, ABD'nin Rusya'nın NATO'nun daha fazla doğuya doğru genişlememesi de dahil yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talebini de görmezden geldiğini belirtti.

Rusya lideri Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinin kabul edilmesi halinde, diğer ittifak üyelerini de Rusya ile bir savaşın içine sürükleyebileceğini söyledi. Putin "Ukrayna'nın bir NATO üyesi olduğunu ve Kırım'ı yeniden ele geçirmek için bir askeri harekat başladığını düşünün. Ne yani? NATO ile mi savaşacağız? Bunu düşünen oldu mu? Bana olmadı gibi geliyor" dedi.

JOHNSON: PUTİN UKRAYNA'NIN BAŞINA SİLAH DAYADI

Bu arada Ukrayna'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'i "Ukrayna'nın başına silah dayamakla" suçladı ve Kremlin'e bir "askeri faciadan" geri adım atması çağrısı yaptı. Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Johnson, işgal halinde Ukrayna Ordusu'nun karşı koyacağını belirtti.

Johnson "Ukrayna'da silah altında 200 bin erkek ve kadın var. Çok çok sıkı ve kanlı bir direniş gösterecekler ve bence Rusya'daki ebeveynler, anneler bu gerçeği düşünmeli. Umarım Putin çatışmadan geri adım atar ve diyalog kurar" dedi.

Johson ayrıca, İngiltere'nin Rusya'nın saldırısına "Ukrayna topraklarına ilk Rus ayağı değmesinden itibaren bir ambargolar paketini ve diğer önlemleri harekete geçireceği" uyarısı yaptı.

Zelensky de bunun "Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş değil, Avrupa'da topyekûn bir savaş olacağını" söyledi.

Ukrayna lideri, ambargoların herhangi bir çatışmadan önce yürürlüğe girmesi gerektiğini ve İngiltere'nin Kremlin ile bağlantılı "kirli paranın" aklanmasına karşı herhangi bir adım atmasına da destek vereceğini belirtti.

Rusya, Batı'nın Ukrayna'nın asla NATO ittifakına katılmayacağına dair tahhütte bulunmasını istiyor. Ancak ABD bu talebi reddetti. NATO'nun 30 üyesi arasında ABD, Türkiye ve İngiltere'nin yanı sıra Livanya, Letonya ve Estorya gibi Rusya'yla sınırı bulunan eski Sovyet cumhuriyetleri de var. Kremlin, Doğu Avrupa'daki NATO birliklerini güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak görüyor.

Putin, uzun süredir ABD'nin 1990 yılında verdiği NATO'nın doğuya doğru genişlemeyeceğini vaat ettiğini ve bu sözünü yerine getirmediğini savunuyor. Tam olarak neyin vaat edildiği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Kırım Körfezini 2014'te ilhak etmişti. Kremlin'in doğudaki Donbas bölgesinde geniş bir alanı ele geçiren isyancılara destek vermesinden sonra buradaki çatışmalarda şu ana dek 14 bin kişi hayatını kaybetti.