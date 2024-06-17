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Dünya

Bayramın gücü! Çocukların yüzü işgalci İsrail'in saldırılarına rağmen güldü

İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, saldırıların devam etmesine rağmen oyunlar oynayarak bayram sevincini yaşadı.

17 Haziran 2024 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Bayramın gücü! Çocukların yüzü işgalci İsrail'in saldırılarına rağmen güldü
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Gazze Şeridi'nde 9 aydır devam eden savaşa ve acılara rağmen, Filistinliler buruk da olsa bayram sevinci yaşadı. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde barınma merkezi olarak kullanılan bir okulda Filistinli berberler, çocukları sevindirmek için saç kesimi yaptı. Bazı bölgelerde çocuklara bayramlık kıyafetler dağıtıldı. Çocuklar bayramlıklarını giyip sokaklara koştu. Gazzeli çocuklar bölgedeki tüm eksikliklere rağmen yıkılan evlerin arasına kurulan oyuncaklarda eğlenerek bayramı kutladı.

Çocuklar savaşın tüm yıkıcı etkisinin gölgesinde bayram sevincini yaşadı. Han Yunus'taki evlerini terk ederek Refah'a göç etmek zorunda kalan, ancak kentin karadan işgal edilmesiyle birlikte yıkılmış evlerine geri dönen aileler her şeye rağmen Kurban Bayramı sevincini yaşamak için kolları sıvadı. Kadınlar, Kurban Bayramı için evlerinin enkazı üzerinde "kake" denilen geleneksel bayram kurabiyeleri hazırladı. Kurulan bayram sofralarında yerini alan kurabiyelerle bayram sevincini yaşatıldı. Rihan Şerrab, "Eldeki basit imkanlarla kake yaparak bayramın geldiğini hissedelim istedik. Et olmayınca onun yerini kake ile dolduralım dedik." ifadesini kullandı.

ENKAZDA KURBAN KESİMİ

Onlarca Filistinli, savaşa rağmen kurbanlarını, İsrail'in saldırılarda yıktığı evlerinin yıkıntıları üzerinde kesti. "Gazze halkının azametli olduğunu, İsrail'in saldırılarında sahip oldukları her şeyi feda ettiklerini, evlerinin yıkıldığını, çocuklarının öldürüldüğünü, ama yaşamaya devam ettiklerini" dile getiren Ebu Dekka, İsrail'in yıktığı evlerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

MESCİD-İ AKSA'DA 40 BİN KİŞİLİK NAMAZ

Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, bayram hutbesinde, İsrail'in soykırım savaşına dikkat çekildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, Harem-i Şerif'te 40 bin Müslüman'ın bayram namazı kılabildiğini belirtti.

  • Gazze Çocukları
  • Bayram Sevinci
  • İsrail Katliamları

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