Bayramov, Kahramanmaraş'a gidiyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etmek üzere yola çıktığı duyuruldu. Bakan Bayramov'un ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi.

Azerbaycan, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 745 kişilik ekiple destek veriyor.

Azerbaycan, Türkiye'ye bugüne kadar bin 200'den fazla çadır gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Azerbaycan'dan Türkiye'ye gönderilen ve insani yardım taşıyan bir uçağın daha Adana'ya vardığı bildirildi. Uçakta bulunan 240 çadırın Adana'daki yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda bin 30 çadır ile 463 ısıtıcının Türkiye'ye gönderildiği ifade edilmişti.