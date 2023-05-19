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Dünya

Bayramov ve Lavrov Moskova'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Moskova'da bir araya geldi.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Bayramov ve Lavrov Moskova'da görüştü
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'ya temaslarına başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı üçlü toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Lavrov görüşmede yaptığı konuşmada Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin vardığı tüm anlaşmaları uygulamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Lavrov ve Bayramov görüşmede, ikili işbirliğinin gelişimi ve güncel bölgesel konuları da ele alacak.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN VE RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI ÜÇLÜ TOPLANTIDA BİR ARAYA GELECEK

Bakan Bayramov'un ziyareti çerçevesinde bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılması planlanıyor.

Bayramov ve Mirzoyan Washington'da bir araya gelmişti

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 1-4 Mayıs tarihlerinde, başkent Washington'da bir araya gelmişti.

  • Sergey Lavrov
  • Rusya
  • Ceyhun Bayramov

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