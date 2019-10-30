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'Bazı şeyleri yanlış yaptık' dedi, Boeing CEO'su özür diledi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya’da düşen iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi.

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ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nde, Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçakları hakkında ifade veren Muilenburg, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Muilenburg, uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyerek ''Hatalar yaptık, bazı şeyleri yanlış yaptık. Üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. Bir eş, bir baba olarak kayıplarınızdan derin üzüntü duyuyorum.'' dedi.

Her iki kazadan da ders çıkardıklarını, sorunları belirlediklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Muilenburg, istifa etmeyi düşünmediğini, elindeki işe odaklandığını söyledi.

Muilenburg'e zorlayıcı sorular yönelten senatörler ise sivil ve askeri uçak üreticisi Boeing'i, kar elde etmek için güvenliği ikinci plana atmakla suçladı.

Connecticut Senatörü Demokrat Richard Blumenthal da Boeing'in sorunların farkında olmasına rağmen ''kasıtlı bir şekilde gizlemeyi'' seçtiğini belirterek, şirketi ''uçan tabut'' üretmekle suçladı.

Mississippi Senatörü Cumhuriyetçi Roger Wicker ise ''Her iki uçak kazası da önlenebilirdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

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