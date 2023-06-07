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Dünya

BBC çalışanları greve gitti

İngiltere'de Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi BBC yerel radyo çalışanı yaklaşık bin kişi, kurumun tasarruf amacıyla yayınların sürelerini azaltma ve programları birleştirme kararını protesto için gece yarısından itibaren 48 saatliğine greve başladı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
BBC çalışanları greve gitti
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NUJ'dan yapılan açıklamada çalışanların, BBC'nin 39 yerel radyoda bazı yayınları birleştirme, yayın sürelerini düşürme ya da bazı programları kaldırma gibi kararları üzerine 7 Haziran 00.00'dan itibaren greve başladığı belirtildi.

BBC'yle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına işaret edilen açıklamada, yerel radyo çalışanlarının ülke genelinde halkın değer verdiği radyo yayınlarını savunmak için grev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, parlamentoda radyo çalışanlarının haklarıyla ilgili lobi faaliyeti yürütüldüğü de kaydedildi. Gece başlayan grev 8 Haziran 23.59'da sona erecek.

BBC yerel radyo çalışanları geçen ay da Kuzey İrlanda'da grev yapmıştı. Yine geçen ay İngiltere genelinde grev için NUJ'da oylama yapılmış, grev kararı çıkması üzerine BBC, bunun üzüntü verici bir karar olduğunu açıklamıştı.

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