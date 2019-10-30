Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

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BBC, cinsiyet ayrımcılığı davasında savunmasını yaptı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bir kadın sunucu tarafından, kendisine erkek meslektaşına oranla 6 kat daha az ücret ödendiği için açtığı davada, izleyici profili nedeniyle ücret politikasının haklı olduğunu savundu.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, BBC'nin kadın sunucularından Samira Ahmed'in, erkek meslektaşı Jeremy Vine'a oranla 6 kat daha az ücret alması nedeniyle BBC hakkında açtığı cinsiyet ayırımcılığı davasının duruşması yapıldı.

BBC adına duruşmada bulunan savunma heyeti, iki programın izleyicileri arasındaki profil farkı nedeniyle ücret politikasının haklı olduğunu kaydetti.

Heyet, Ahmed'in sunduğu Newswatch isimli programın daha fazla izlenmesinin sebebini,  seyircilerin cumartesi sabahı başka bir programı izlemek için televizyonu halihazırda açmış olmalarına bağladı.

Vine'ın sunduğu Points of View isimli programın ise konuları neşeli şekilde işleyebilme becerisine sahip yüksek profilli sunucu gerektiren bir eğlence programı olduğuna vurgu yapan heyet, Newswatch'un ise bir haberci tarafından sunulan ve konuların ciddi şekilde ele alındığı bir yapım olduğunu kaydetti.

- KADIN SUNUCUNUN PROGRAMI 2 KAT DAHA FAZLA İZLENİYOR

Ahmed, sunduğu programın, Vine'ın sunduğu programa göre 2 kat fazla izlenmesine rağmen erkek meslektaşından 6 kat daha az kazandığı için BBC hakkında cinsiyet ayırımcılığı davası açmıştı.

Kadın sunucu, Newswatch için bölüm başına 440 sterlin (3 bin 230 TL), Points of View'in sunucusu Vine'na ise bölüm başına için 3 bin sterlin (22 bin 20 TL) aldığını belirtmişti.

Ulusal Gazeteciler Birliği tarafından desteklenen Ahmed'in, davayı kazanması durumunda geriye dönük 500 bin sterline kadar tazminat alabileceği hesaplanıyor.

''Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat''

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