BBC: İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit oylaması 'ertelenecek' BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, kabineden iki kaynağın kendisine, Avam Kamarası'nda yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşması ile ilgili olarak yapılacak oylamanın erteleneceğini söylediğini bildirdi. Henüz Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı.