Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BBC: İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit oylaması 'ertelenecek'

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, kabineden iki kaynağın kendisine, Avam Kamarası'nda yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşması ile ilgili olarak yapılacak oylamanın erteleneceğini söylediğini bildirdi. Henüz Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakan Theresa May'in yerel saatle 15:30'da (TSİ 18:30) Avam Kamarası'nda "Avrupa Birliği'nden ayrılmak" başlıklı bir açıklama yapacağı duyuruldu.
 
Hükümet, geçen hafta Avam Kamarası'nda Brexit ile ilgili olarak bir günde üst üste yapılan üç oylamayı kaybetmişti.
 
İngiltere'de mevcut koşullarda Brexit anlaşmasının da Parlamento'da reddedilme ihtimali yüksekti.
 
Son gelişmeler sonrası İngiliz Sterlini değer kaybetti.
 
Sterlin/Dolar kuru 1,26'ya inerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.
 
(BBC Türkçe)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı

Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA