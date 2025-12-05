BBC İsrail'e arka çıktı: Eurovision'da katil krizi

İsrail'in yarışmanın 2026 edisyonuna katılımının ele alındığı EBU Genel Kurulunda verilen onay kararının ardından bazı ülkeler yarışmadan çekildiğini açıklarken İngiliz kamu yayıncısı BBC karara destek verdi.

BBC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "EBU üyeleri tarafından verilen ortak kararı destekliyoruz. Bu, EBU kararlarını uygulamak ve kapsayıcı olmakla ilgilidir." denildi.

İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya gibi ülkeler yarışmadan çekilme kararı alırken BBC'nin söz konusu kararı desteklemesine İngiltere'deki bazı siyasetçilerden de tepki geldi.

Bağımsız milletvekili Adnan Hussain, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda BBC açıklamasını alıntılayarak, "Soykırıma platform sağlayan Eurovision'u boykot edin." çağrısında bulundu.

Bir diğer milletvekili Zarah Sultana ise paylaşımında, "BBC, İrlanda, İspanya, Hollanda ve Slovakya'yı takip ederek Eurovision'u boykot etmeli. Soykırımcı apartheid devleti İsrail'le ilişkilere normal şekilde devam edemeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den skandal "İsrail" kararına sert tepki