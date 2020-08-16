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Dünya

BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı canlı yayında rezil etti

İngiliz BBC kanalında sunucu Stephen Sackur, programa konuk olarak aldığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı canlı yayında rezil etti.

16 Ağustos 2020 Pazar 09:07 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 09:08
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz BBC kanalında Stephen Sackur’un sunduğu "Hard Talk" programına konuk oldu.

Stephen Sackur "Ermeni güçleri Azerbaycan köylerini bombaladı. Politikalarınız barış elde etmek için tasarlanmış gibi durmuyor. Dağlık Karabağ, Ermenistan'dır demiştiniz. Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ın birleşmesinden bahsettiniz. Bu karşı net bir provokasyondu." dedi.

Sunucu Stephen Sackur'un soruları karşısında terleyen ve cevap vermekte zorlanan Paşinyan, konuya sürekli alakasız cevaplar vererek geçiştirdi.

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