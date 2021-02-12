BBC'nin Hong Kong'daki yayını durduruldu

AA 12 Şubat 2021 Cuma 14:42 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 14:42

RTHK'den yapılan açıklamada, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinin (NRTA), İngiliz kamu kuruluşu BBC World News'ün Çin topraklarında hizmetini sürdürmesine izin vermeyeceğini ilan ettiği hatırlatıldı.

NRTA'nın kararına istinaden RTHK'nin de her gün yerel saatle 23.00-07.00 saatlerinde kullanılan BBC World Service ve BBC News Weekly yayınlarını askıya aldığı belirtildi.

- BBC World News'ün "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği gerekçe gösterilmişti

NRTA'dan dün yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği gerekçe gösterilerek, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, NRTA'nın kararı üzerine yaptığı açıklamada, Çin'in yasak kararını, "medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması" olarak nitelendirmişti.

Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları uygulayan ülkelerden olduğunu kaydeden Raab, bu son adımın, Çin'in dünya nezdinde itibarına daha fazla zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağını savunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da "Çin Halk Cumhuriyeti'nin BBC World News'ü yasaklamasını kesinlikle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Uygur Türklerinin "yeniden eğitim kampları" adı verilen ve zorla tutuldukları kamplarda işkence gördüklerine, kadınlara tecavüz edildiğine dair haberlere yer veren BBC'nin yayınlarının "gazeteciliğin doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu.