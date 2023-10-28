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  • BBC'nin ikiyüzlü tutumu boyut atladı! Hamas yetkilisi yayını terk etti
Dünya

BBC'nin ikiyüzlü tutumu boyut atladı! Hamas yetkilisi yayını terk etti

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik hava saldırılarına yönelik ikiyüzlü bir tutum sergileyen ve İsrail'i aklama peşine düşen İngiliz medyası BBC yine şaşırtmadı. Hamas sözcüsüyle röportaj yapan BBC, İsrail'in sivil katliamına ilişkin hiçbir soru yöneltmedi. Duruma tepki gösteren Hamas sözcüsü yayını terk etti.

28 Ekim 2023 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
BBC'nin ikiyüzlü tutumu boyut atladı! Hamas yetkilisi yayını terk etti
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İsrail, Gazze soykırımında dün gece en büyük saldırılarından birine imza attı. Gece boyunca 150'den fazla sivil yerleşimi hem havadan hem karadan vuran İsrail, Gazze'yi içinde bulunan 2.3 milyon siville birlikle dünyadan tamamen kopardı. Dün geceki saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı daha belirlenemeyecek kadar çokken Batı medyası bu insanlık kıyımını örtbas etmek için elinden geleni yapıyor.

BBC, İSRAİL'İN SİVİL KATİLAMINI GÖRMEZDEN GELDİ

7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik kullandığı dille Filistin'e yönelik dili tartışma yaratan BBC, bir skandala daha imza attı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Hamas'ın sözcülerinden Gazi Hamad ile bir röportaj gerçekleştirdi. BBC muhabirinin taraflı sorusuna sinirlenen Hamad ise canlı yayını terk etti. Röportaj boyunca, İsrail'in binlerce sivili katlemiş ve bilinçli olarak katletmeye devam ettiği gerçeğini görmezden gelen BBC muhabiri, Hamas'ı sivili katliamı yapmakla suçladı. Hamas'ın operasyonun başlangıcında sivillerin rehineleri olacağını planlamadıklarını belirten Hamad, BBC muhabirinin 'sivilleri öldürüyorsunuz' söylemine tepki gösterdi.

YAYINI TERK ETTİ

Kassam Tugayları'na sivilleri öldürme emri verilmediğini söyleyen Hamad, "Çünkü alan çok geniş. Birçok insan var ve çatışmalar yaşanıyor. Ve karşı karşıya kalıyorlar" diye ifadelerini kullandı. Operasyonda yalnızca sivillerin hedef alındığı iddiasını kabul etmeyen Hamad, "Bunu yaptığınız için utanmalısınız" diyerek tepki gösterdi. BBC muhabiri, Hamad'a militanların evlere de girdiğini söyleyip, "Peki insanların öldürülmesini, aileleri uykuda öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?" sorusunu yöneltti. Bu soruya oldukça sinirlenen Hamad, "Bu röportajı sonlandırmak istiyorum" diyerek röportajı terk etti.

  • İngiltere BBC
  • Hamas
  • İsrail saldırıları

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