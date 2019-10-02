'Bebek Fabrikası'na baskın... 19 kadın ve 4 bebek kurtarıldı
Nijerya’nın Lagos kentinde hamile bırakılmak üzere kaçırılan ve doğacak çocukları satılmak istenen 19 genç kadın polis tarafından kurtarıldı.
‘Bebek fabrikası’ olarak nitelenen binadan kurtarılan kadınların yaşlarının 15 ile 28 arasında değiştiği açıklandı. Lagos polis sözcülüğünden yapılan açıklamada 19 Eylül’de düzenlenen operasyonla 4 bebeğin de kurtarıldığı duyuruldu. Operasyonu gizli tutarak şüphelileri yakalamayı amaçladıklarını belirten polis, 2 zanlının yakalandığını 1 kişinin arandığını kaydetti.
Erkek bin 630, kız 980 dolara satılıyor
Polis ülkenin doğusunda ‘bebek fabrikaları’ olarak bilinen yerler hakkında şunları söyledi: “Genç kadınlar, potansiyel alıcılara bebek satmak amacıyla şüpheliler tarafından kaçırılarak hamile bırakılıyor. Kadınlar genellikle iş vaadiyle kandırılıyor. Erkek bebekler bin 630 dolara, kız çocukları ise 980 dolara satılıyor.”
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