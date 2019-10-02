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'Bebek Fabrikası'na baskın... 19 kadın ve 4 bebek kurtarıldı

Nijerya’nın Lagos kentinde hamile bırakılmak üzere kaçırılan ve doğacak çocukları satılmak istenen 19 genç kadın polis tarafından kurtarıldı.

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‘Bebek fabrikası’ olarak nitelenen binadan kurtarılan kadınların yaşlarının 15 ile 28 arasında değiştiği açıklandı. Lagos polis sözcülüğünden yapılan açıklamada 19 Eylül’de düzenlenen operasyonla 4 bebeğin de kurtarıldığı duyuruldu. Operasyonu gizli tutarak şüphelileri yakalamayı amaçladıklarını belirten polis, 2 zanlının yakalandığını 1 kişinin arandığını kaydetti. 

Erkek bin 630, kız 980 dolara satılıyor 

Polis ülkenin doğusunda ‘bebek fabrikaları’ olarak bilinen yerler hakkında şunları söyledi: “Genç kadınlar, potansiyel alıcılara bebek satmak amacıyla şüpheliler tarafından kaçırılarak hamile bırakılıyor. Kadınlar genellikle iş vaadiyle kandırılıyor. Erkek bebekler bin 630 dolara, kız çocukları ise 980 dolara satılıyor.”

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