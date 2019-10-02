'Bebek Fabrikası'na baskın... 19 kadın ve 4 bebek kurtarıldı

‘Bebek fabrikası’ olarak nitelenen binadan kurtarılan kadınların yaşlarının 15 ile 28 arasında değiştiği açıklandı. Lagos polis sözcülüğünden yapılan açıklamada 19 Eylül’de düzenlenen operasyonla 4 bebeğin de kurtarıldığı duyuruldu. Operasyonu gizli tutarak şüphelileri yakalamayı amaçladıklarını belirten polis, 2 zanlının yakalandığını 1 kişinin arandığını kaydetti.

Erkek bin 630, kız 980 dolara satılıyor

Polis ülkenin doğusunda ‘bebek fabrikaları’ olarak bilinen yerler hakkında şunları söyledi: “Genç kadınlar, potansiyel alıcılara bebek satmak amacıyla şüpheliler tarafından kaçırılarak hamile bırakılıyor. Kadınlar genellikle iş vaadiyle kandırılıyor. Erkek bebekler bin 630 dolara, kız çocukları ise 980 dolara satılıyor.”