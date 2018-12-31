Bebeklerin genetiğini değiştirdiğini iddia eden Çinli bilim insanı gözaltına alındı

CRISPR teknolojisini kullanarak dünyanın ilk “genleriyle oynanmış” bebeklerinin dünyaya geldiğini iddia eden bilim adamı Hı Jiankui, olayın medyaya yansımasının ardından kayıplara karışmıştı. Nerede olduğu haftalarca süren belirsizlikten sonra hükümet araştırmacıları tarafından Shenzhen'deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir konut tesisinde ev hapsine alındığı öğrenildi.

Shenzhen’de iki genetik şirketinin sahibi olan Jiankui, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini iddia etmişti.

Laboratuvarda 22 embriyodan 16'sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin "Lulu" ve "Nana" adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği belirtilmiş, çalışmaya katılan ailelerin kimliklerini açıklamak veya söyleşi yapmak istemediklerini sözlerine eklemişti.

Bu gelişmelerin ardından Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Şü Nanping, devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu ay başında doğan ikiz kız bebeklerin genetiğinin değiştirilmesine yardımcı olduğu iddia edilen araştırma laboratuvarının faaliyetlerinin askıya alındı." demişti.

Jiankui’nin gözaltına alınma raporlarını henüz resmi olarak kabul etmeyen Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin personeli ve Jiankui'nin iş ortağı Liu Chaoyu, Jiankui'nin ev hapsinde olduğunu doğruladı.

İsmi verilmeyen bir yetkili, "Jiankui'nin evine ve laboratuvarına gitmesi yasak. Bulunduğu evden telefon görüşmesi yapabilir, e-posta gönderebilir ancak evden çıkamaz." açıklamasında bulundu.