Bekçi kulübeleri otel oldu

Amsterdam’da Sweet Hotels adı altında rezervasyon yapıp yola çıkarsanız vardığınızda herhangi bir otel bulamayacaksınız. Ya da en azından aklınızdaki gibi bir otel binası göremeyeceksiniz. Eskiden baskül köprülerinin gemi geçişleri için açılır kanatlarını kontrol eden bekçilerin kaldığı kulübeler otel odalarına dönüştürüldü. Günümüzde köprü kanatları otomatik açılıyor ve Amsterdam ziyaretçilere farklı konaklama amaçları sunmak için bu projeyi geliştirdi.