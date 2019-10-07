ABD, 'sizi korumayacağız' deyip gözlem noktalarını boşalttı
ABD'nin SDG'ye 'Sizi savunmayacağız' haberi gönderdiği, ABD güçlerinin bulunduğu Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasını boşalttığı bildiriliyor.
- star.com.tr
Reuters'ın haberine göre ABD bu sabah, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'ye ''ABD güçleri sizi savunmayacak'' tepliğinde bulundu.
ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Türkiye sınırındaki Telabyad ve Resulayn'da ABD'ye ait iki gözlem noktasının da boşaltıldığı belirtildi.
SDG: ABD ÇEKİLİYOR
Öte yandan YPG/PKK'lı teröristlerin paravan olarak kullandığı SDG, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekildiğini açıkladı.
ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğini, sözlerini tutmadığını açıklayan SDG, yine DEAŞ bahanesini öne sürdü.
Açıklamada Türkiye'nin operasyon hazırlığına da dikkat çekild.
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