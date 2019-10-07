ABD, 'sizi korumayacağız' deyip gözlem noktalarını boşalttı

Reuters'ın haberine göre ABD bu sabah, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'ye ''ABD güçleri sizi savunmayacak'' tepliğinde bulundu.

ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Türkiye sınırındaki Telabyad ve Resulayn'da ABD'ye ait iki gözlem noktasının da boşaltıldığı belirtildi.

SDG: ABD ÇEKİLİYOR

Öte yandan YPG/PKK'lı teröristlerin paravan olarak kullandığı SDG, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekildiğini açıkladı.

ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğini, sözlerini tutmadığını açıklayan SDG, yine DEAŞ bahanesini öne sürdü.

Açıklamada Türkiye'nin operasyon hazırlığına da dikkat çekild.