Reuters 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:13 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:13

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti . ABD Çalışma Bakanlığı Haziran ayında TÜFE'yi %0.9 seviyesinde açıklamıştı.

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti .

Değişkenlik gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Temmuz ayında %0.3 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Haziran ayında %0.9 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Temmuz ayında %5.4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %5.4 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %4.3 ile beklentilere paralel yükseldi.

Haziran ayında çekirdek enflasyon %4.5 seviyesinde açıklanmıştı.