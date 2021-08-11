İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2021 Çarşamba / 3 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6581
  • EURO
    10,16
  • ALTIN
    485.007
  • BIST100
    1421.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beklentilere paralel gerçekleşen ABD tüketici fiyatları
Dünya

Beklentilere paralel gerçekleşen ABD tüketici fiyatları

ABD'deki tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti.

Reuters11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:13 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:13
ABONE OL

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti . ABD Çalışma Bakanlığı Haziran ayında TÜFE'yi %0.9 seviyesinde açıklamıştı.

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti .

Değişkenlik gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Temmuz ayında %0.3 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Haziran ayında %0.9 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Temmuz ayında %5.4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %5.4 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %4.3 ile beklentilere paralel yükseldi.

Haziran ayında çekirdek enflasyon %4.5 seviyesinde açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.