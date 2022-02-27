Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Mocron ile görüştü

AA 27 Şubat 2022 Pazar 00:49 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:49

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ve Macron arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili yapılan telefon görüşmesinin 1 saat 20 dakika sürdüğü bildirildi.

Rusya-Ukrayna çatışmasında Belarus'un konumu ve bu çatışmaya katılımının müzakere edildiği görüşmede, Avrupa'nın geleceği ve Belarus'un dünya düzenindeki yeriyle birlikte Belarus-Rusya ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Nükleer silahlar ve bunların Belarus'ta olası konuşlandırılması meselesinin de konuşulduğu görüşmede, Lukaşenko'nun Ukrayna-Rusya müzakerelerinin Belarus'ta her yerde ve her zaman yapılabileceğini dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, her iki liderin yakın gelecekte temaslar konusunda anlaştığı kaydedildi.