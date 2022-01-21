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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un savaş istemediğini bildirdi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un savaş istemediğini söyledi.

AA21 Ocak 2022 Cuma 16:16 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 16:16
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Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Ukrayna sınırı yakınında bulunan Luninets yerleşim birimindeki hava savunmada görevli askeri birlikleri ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Belarus'un güney sınırlarını korumak için en pahalı güvenlik sistemlerini oluşturduklarını belirtti.

Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın savaş istemediğini vurgulayarak "Savaş istemiyoruz. Sadece zor ve kötü olduğu, rahatsızlık verdiği için değil, insan için insanlar için askerler için korkunç olduğu için istemiyoruz. Tanrı korusun savaş herkesi etkiler. Bu yüzden savaşmak istemiyoruz. 75 yıl kadar önce ne tür bir savaşın bittiğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin ordularına karşı konulması halinde gerekenin yapılacağına işaret eden Lukaşenko, "Bizi yenmeniz mümkün değil. Brest'ten Vladivostok'a bizim insanlarımızı yenmeniz mümkün değil. Bunu pek çok kişinin denediğini hatırlıyoruz." dedi.

Belarus ve Rusya, Belarus topraklarında 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat yapacak.

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