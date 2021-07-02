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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Ukrayna'ya sınırları tamamen kapattık

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna tarafında ülkelerine çok sayıda silah sokulduğunu belirterek sınırların tamamen kapatıldığını bildirdi.

AA2 Temmuz 2021 Cuma 19:38 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 19:38
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Lukaşenko, Cumhuriyet Sarayı'nda 3 Temmuz Bağımsızlık Günü programında yaptığı konuşmada, Belarus'ta uyuyan terör hücrelerinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Bu hücrelerin ülkedeki yönetimi şiddet ile değiştirmeyi amaçladığını kaydeden Lukaşenko, Almanya, Ukrayna, ABD, Polonya ve Litvanya'nın da bu hücreleri koordine ettiğini ileri sürdü.

Bir sosyal medya hesabı üzerinden terör hücrelerinin yönetildiğini aktaran Lukaşenko, bu hesabın sahibinin eskiden Rusya ve Ukrayna vatandaşı, şimdi ise Almanya vatandaşı olan bir erkek, hesabın moderatörünün ise Rusya vatandaşı bir kadın olduğunu anlattı.

Ukrayna ile sınırları tamamen kapattıklarını açıklayan Lukaşenko, "Geçen yıl da bu hususta konuştum ama bana çoğu kimse inanmadı. Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah geliyor. Bu nedenle sınır birliklerine Ukrayna sınırını tamamen kapatma talimatı verdim" dedi.

Lukaşenko, Belarus'a sadece barışçıl kişilerin girebileceğini dile getirdi.

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