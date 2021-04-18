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Dünya

Belarus'ta askeri darbe planladığı iddia edilen kişilerin diyaloglarını içeren video ortaya çıktı

Rusya ile Belarus'un gizli servislerinin Moskova'da düzenlediği operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya suikast düzenleme ve darbe yapma planladığı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan kişilerin diyaloglarını içeren video ortaya çıktı.

DHA18 Nisan 2021 Pazar 11:04 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 11:08
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile Belarus gizli servisi KGB'nin başkent Moskova'da düzenlediği ortak operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya suikast düzenleyerek darbe yapmayı planladığı ileri sürülen avukat Yuriy Zyankoviç ve Aleksandr Feduta yakalandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, KGB ile düzenlenen ortak operasyonda ABD-Belarus çifte vatandaşlığına sahip olan Yuriy Zyankoviç ve Belarus vatandaşı Aleksandr Feduta'nın yakalandığı ifade edildi. FSB'nin açıklamasında " Belarus'ta 'renkli devrim' senaryosu çerçevesinde askeri darbe ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya suikast düzenlemeyi planlıyorlardı." denildi.

DARBE VE SUİKAST DİYALOGLARI KAMERADA

Belarus'ta gizli kamera ile kayda alınan görüntüde, Yuriy Zyankoviç ve Aleksandr Feduta arasında Belarus lideri Lukaşenko'ya askeri darbe planının şart olduğu ifade ediliyor. Görüntüdeki diyalogda Zyankoviç'in "1 numaralı görevin onu (Lukaşenko) ortadan kaldırmak. 2 numaralı görev ise kritik noktaları işgal etmek, iç birlikleri engellemek, ve OMON'u engellemek" ifadelerine yer verildi. Rus medyası, yer alan görüntüde ayrıca Yuriy Zyankoviç ve Aleksandr Feduta'nın planları arasında radyo istasyonları, televizyonlar ve sembolik, stratejik çok sayıda binanın ele geçirilmesinin planlandığı aktardı.

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