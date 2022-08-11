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Dünya

Belarus'ta Rus uçaklarının konuşlandığı üste patlama meydana geldi

Belarus'un muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın danışmanı Franak Viacorka, Ukrayna sınırına yakın Gomel kentinin güneyindeki hava üssünde art arda 8 patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
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Patlamalar, Gomel kentinin güneyinde bulunan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında, Rus uçaklarının bulunduğu ve kalkış yaptığı Zyabrovka üssünde meydana geldi. Viacorka, "Gomel bölgesindeki Zyabrovka üssünde art arda 8 patlama meydana geldi. Rus savaş uçakları genellikle burada konuşlandırılıyor. Şu ana kadar, bu patlamaların Rus ve Belarus orduları tarafından Belarus topraklarında gerçekleştirilen herhangi bir askeri tatbikatla bağlantılı olup olmadığına dair bir teyit yok. Zyabrovka üssü, Ukrayna'ya karşı savaşta Rus havacılığı tarafından kullanılıyor" dedi.

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