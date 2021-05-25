Belarus'ta uçaktan kaçırılan gazeteci Protaseviç nasıl hedef haline geldi?

Star.com.tr 25 Mayıs 2021 Salı 19:22 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 19:22

Avrupa Birliği (AB), Belarus'un Ryanair'e ait bir yolcu uçağını zorla Minsk'e indirerek uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i gözaltına almasına tepki gösterdi.

Şaibeli seçimlerin sonucunda tekrar Belarus devlet başkanı seçilen Lukaşenko, kendisine muhalif olan gazeteci Roman Protaseviç'i sahte bomba ihbarı yaptırarak gözaltına aldı. Devlet terörü olarak nitelendirilen olay hakkında dünyada Belarus'a uygulanması gereken yaptırımlar tartışılıyor.

Protaseviç, 2019 yılında Radio Free Europe haber sitesinde Lukaşenko'nun Belarus'u diktatöryal bir şekilde yönettiğini ve seçimlerde muhalif lideri desteklediğini açıklayarak Avrupa'da çeşitli medya ekiplerine ülke içerisinden haber paylaşımları yaptı.

Belarus'un en büyük tarafsız medya ekiplerinden Nexta'nın kurucusu ve editörü olan Protaseviç muhalefetin sesine haline geldi.

Roman Protaseviç tartışmalı Ağustos 2020 seçimlerinde muhalefet cephesinde yer alan genç gazeteci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Belarus'un sürgündeki muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'yı destekleyen Protaseviç ülke içerisinde Lukaşenko karşıtı gösterileri organize ettiği gerekçesiyle terör izleme listesine alındı ve en az 15 yıl hapis cezasından idam cezasına kadar gidecek bir yargılama ile karşı karşıya kaldı.

Muhalif Telegram kanalı Nexta, protestoları basitçe haberleştirmedi. Ayrıca, protestoculara toplanacak yerle ilgili ayrıntıları, güvenlik güçlerinin nerelerde olduğu, protesto sırasında ne giyecekleri ve nerelere kaçacakları ile ilgili her şeyi sunarak onları koordine etti.

Yunanistan'dan uçağa binmeden önce arkadaşlarına bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla "Beyaz Rusya'nın KGB'si havaalanında beni takip ediyor gibi görünüyor." mesajı atan Proteviç Litvanya'ya giderken Minsk'e zorunlu iniş yaptırılan uçaktan kaçırıldı.

Bir görgü tanığı Protaseviç'in kabin görevlilerine "Uçağı indirmeyin, beni öldürecekler. Ben mülteciyim' dediğini belirtti.

'İşkence korkusu'

BBC'ye konuşan Protasevich'in babası, oğlunun işkence görmesinden korktuğunu söyledi:

"Bununla başa çıkabilmesini umuyoruz. Düşüncesi bile korkutuyor. Ama dövülmesi ve işkence görmesi muhtemel. Gerçekten korkuyoruz.

"Şok içindeyiz ve gerçekten üzgünüz. Avrupa'nın kalbinde, 21. yüzyılda bu tip şeyler yaşanmamalı.

"Avrupa Birliği dahil bütün uluslararası toplumun yetkililere daha önce benzeri görülmemiş bir baskı uygulamasını umuyoruz. Bu baskının işe yaramasını ve yetkililerin çok büyük bir hata yaptıklarını fark etmelerini umuyoruz."

Belarus'ta bomba ihbarıyla indirilen uçakta gözaltına alınan gazetecinin ilk ifadesi basına yansıdı

Atina-Vilnius seferindeki uçağın yolcularından Protaseviç'in ilk ifadesi Belarus televizyonlarında yayınlandı.

Minsk Havaalanında, Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerince gözaltına alındığını belirten Protaseviç, Minsk'te 1 No'lu cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Kalbi ve diğer organları dahil sağlığıyla ilgili hiçbir problemi olmadığını kaydeden Protaseviç, "Güvenlik güçlerinin bana yönelik davranışları maksimum nazik ve yasalara uygun. Şimdi güvenlik güçleri ile iş birliği yapmaya devam ediyorum ve Minsk'te kitlesel ayaklanmayı organize hususunda itirafımı içeren ifade veriyorum." diye konuştu.

23 Mayıs'ta, Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçağı, Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan uçakta gözaltına alınan Belaruslu gazetecinin serbest bırakılması çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roman Protasevich'in videosu, izlemeyi derinden üzücü hale getiriyor. Bir gazeteci ve ifade özgürlüğüne tutkulu bir inanan olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Belarus'un eylemlerinin sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.

Avrupalı hava yolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmıyor

Belarus yönetiminin hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa'daki hava yolu şirketleri Belarus'un hava sahasını kullanmamaya başladı.

Gerçek zamanlı ticari uçuş bilgi takip uygulaması Flightradar24'e göre, Ryanair uçağının Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki yolculardan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Prataseviç'in gözaltına alınmasının ardından, Avrupa'da faaliyet gösteren hava yolu firmaları Belarus üzerinden uçmuyor.

Mevcut durumda Belarus hava sahasını ticari seferlerde ülkenin kendi hava yolu firması Belavia dışında sadece Avrupa dışındaki ülkelerin hava yolu firmaları kullanıyor.

Bazı kargo uçuşlarının devam ettiği Belarus hava sahasından, hava ambulans seferleri de gerçekleştiriliyor.

Belarus hava sahasını aldıkları karar doğrultusunda, Almanya'nın bayrak taşıyıcısı Lufthansa, Fransa'nın hava yolu firması Air France gibi firmalar artık kullanmıyor.

İngiliz hava yolu firmaları ile birlikte Hollanda firması KLM de benzer biçimde özellikle Kiev ve Moskova uçuşlarının rotasında değişiklik yaparak Belarus hava sahasını kullanmamayı tercih ediyor.

Daha önce bazı seferlerini Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştiren Macaristan hava yolu şirketi Wizz Air rotasında değişiklik yaparak uçuşlarını Polonya üzerinden yapıyor.

Letonya hava yolu firması airBaltic, benzer biçimde uçuşlarını Belarus'un çevresinden gerçekleştirmekte. Polonya hava yolu firması LOT da söz konusu hava sahasını kullanmazken, Estonya, Litvanya ve İsveç aynı uygulamayı yapıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, dün gece, söz konusu olay sonrası Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni yaptırımlar uygulanmasının yanı sıra AB'deki hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmemesi çağrısında bulunmuştu.

Liderler, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesini talep etmişti.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan eski genel yayın yönetmeni ve bir sosyal medya hesabının kurucusu Belarus vatandaşı Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Star.com.tr