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Belçika ABD üretimi 34 adet F-35 alacak

Belçika hükümeti, ABD üretimi yeni nesil savaş uçağı F-35'leri filosuna ekleyeceğini açıkladı.

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Belçika Başbakanı Charles Michel, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon yerine, ABD üretimi F-35 alımından yana tercih kullanacağını belirtti.

Michel, F-35'lerin 2023'ten itibaren kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Brüksel yönetimi, geçen yıl eskiyen F-16'ların yerine toplam 3,8 milyar avro değerinde 34 adet yeni nesil savaş uçağı alınacağını duyurmuştu.

Belçika'nın Avrupa üretimi yerine ABD menşeli savaş uçaklarını tercih etmesinin "Avrupa savunma sanayisi için utanç verici" olarak yorumlandı.

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