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Dünya

Belçika Başbakan Yardımcısı'ndan UCM'nin Gazze kasabı Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB) Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyması ve İsrail ile ortaklığı durdurması gerektiğini belirtti.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Belçika Başbakan Yardımcısı'ndan UCM'nin Gazze kasabı Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek
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De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa, (karara) uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı duyurulmuştu.

Netanyahu hakkında yakalama kararı verildi

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.

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