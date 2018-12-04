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Belçika Başbakanı Michel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu ağırladı

Belçika Başbakanı Charles Michel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu resmi konutunun bulunduğu Lambermont'ta ağırladı.

  • İHA
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Belçika Başbakanı Charles Michel, Brüksel'deki resmi konutunun bulunduğu Lambermont'ta mart ayında göreve başlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu ağırladı. Başbakanlık makamında görüşen Pompeo ve Michel, Belçika ve ABD arasındaki uluslararası ilişkileri ele aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi de ele alan ikili, Rusya’ya karşı yaptırımların sürdürülmesi, ancak aynı zamanda Rusya ile diyaloğa devam edilmesi yönünde çaba sarf edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. İkili, ABD'nin iklim anlaşmasından çekilme kararı, İran ile nükleer anlaşma ve çeşitli ticaret anlaşmalarını da ele aldı. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Bakan Pompeo, ABD'nin transatlantik ilişkilere bağlı kalmak istediğini de doğruladı.
 
Mike Pompeo, bu yılın mart ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rex Tillerson'un yerine Dışişleri Bakanlığına atandı. Pompeo Dışişleri Bakanı olmadan önce istihbarat servisi CIA’ın direktörüydü.
 

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