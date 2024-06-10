İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4194
  • EURO
    34,8856
  • ALTIN
    2403.57
  • BIST100
    10055
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika Başbakanı Alexander De Croo duyurdu: Kral Phippe istifamı kabul etti
Dünya

Belçika Başbakanı Alexander De Croo duyurdu: Kral Phippe istifamı kabul etti

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kral Phippe'nin istifasını kabul ettiğini duyurarak, 'Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum.' ifadesini kullandı.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Belçika Başbakanı Alexander De Croo duyurdu: Kral Phippe istifamı kabul etti
ABONE OL

De Croo, X hesabından Belçika Kralı Phippe'yi ziyaretine ilişkin fotoğrafla birlikte "Kral, istifamı kabul etti." mesajını paylaştı.

Mevcut hükümetin güncel işlerle ilgilenmeye devam edeceğini, diğer yandan da yeni hükümet için geçiş sürecini yöneteceğini belirten De Croo, "Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum." değerlendirmesini yaptı.

De Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld, dün düzenlenen Belçika genel seçimlerinde hezimete uğramıştı.

9. sırada gelen Open Vld, oy kaybı yaşayarak seçmenlerin yalnızca yüzde 5,4'ünün desteğini alabilmişti.

Başbakan, dün geceki seçim sonrası açıklamasında gözyaşlarını tutamamış, 10 Haziran sabahı istifasını sunacağını duyurmuştu.

Belçika'da geleneksel olarak her seçim sonrası mevcut başbakan, Kral'a istifasını sunuyor ancak De Croo'nun seçim hezimeti bunu daha dramatik hale getirmişti.

- ZORLU SÜREÇ BAŞLIYOR

Belçika'da federe bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.